В Україні за добу від COVID-19 померли 436 осіб, зафіксовано 13 206 нових випадків зараження, 22 765 осіб одужали

В Україні станом на ранок суботи, 4 грудня, зафіксовано 13 206 нових випадків захворювання COVID-19, одужало 22 765 людей, 436 померло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу, 03 грудня, в Україні: зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 196, медпрацівників – 200); 216 129 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 764 особи; летальних випадків – 436; одужало – 22 765 осіб", - сказано в повідомленні.

Днем раніше, 3 грудня, зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 2 грудня за добу виявили 13 531 новий випадок захворювання на СOVID-19, 1 грудня за добу виявили 11 960 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 листопада 10 554 нові випадки захворювання СOVID-19, 29 листопада - 5 804 нові випадки інфікування, 28 листопада - 7 483 нові випадки, 27 листопада - 14 200 нових випадків, 26 листопада - 15 936 нових випадків, 25 листопада - 16 943 нові випадки, 24 листопада повідомлялося про 14 325 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 490 855 осіб; одужало – 3 041 385 осіб; летальних наслідків – 88 002.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 осіб, з них отримали першу дозу – 13 685 625 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 11 690 062 особи. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

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