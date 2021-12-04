Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США

Американська розвідка з’ясувала, що Російська Федерація може здійснити вторгнення в Україну вже на початку 2022 року. Для цього агресор може задіяти 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel, про це говорять офіційні особи США, а також свідчать розвіддані, пише The Washington Post.

У виданні зазначають, що, створюючи таку напруженість та загрозу для України, Кремль вимагає від Вашингтона гарантій, що наша країна не стане членом НАТО, а Альянс відмовиться від певних військових заходів на території України та навколо неї.

За даними розвідки, зараз поблизу українського кордону у чотирьох місцях зосереджено 50 бойових тактичних груп армії РФ. Це приблизно половина з тої кількості військових, яких Москва планує перекинути до наших кордонів. Поблизу України також були помічені російські танки та артилерія, які перевезли туди нещодавно.

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Аналіз можливих планів РФ із боку США базується на супутникових знімках. У американській розвідці вважають, що зараз біля українського кордону близько 70 тисяч військовослужбовців Росії.

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Представник адміністрації президента США Джо Байдена розповів Associated Press, що останнім часом також активізувалася російська пропаганда, покликана очорнити Україну та НАТО напередодні потенційно можливого наступу РФ.

"Ми знали про дії Росії протягом тривалого часу, і я очікую, що ми матимемо довгу дискусію з Путіним", – сказав Байден у п'ятницю, 3 грудня.