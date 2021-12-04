Байден про вимоги Путіна: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

У відповідь на вимоги Російської Федерації президент США Джо Байден сказав, що не приймає нічиїх "червоних ліній"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це президент США Джо Байден, якого цитує Reuters, сказав після того, як російський президент Володимир Путін заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.

"Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх "червоних ліній", - сказав президент США.

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