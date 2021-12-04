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Байден про вимоги Путіна: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

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Байден про вимоги Путіна: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"
У відповідь на вимоги Російської Федерації президент США Джо Байден сказав, що не приймає нічиїх "червоних ліній"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це президент США Джо Байден, якого цитує Reuters, сказав після того, як російський президент Володимир Путін заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.

"Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх "червоних ліній", - сказав президент США.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Байден не приймає. Тту аби наше зеленкуватне чмо не сказало - ми за мир, тому виконаємо вимоги москви. Воно і так вже підготувало нашу армію до поразки.
  • Ksenia VB
    Доказів море.
    Якщо не лінивий , то віднайдеш.
  • Стрелок
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