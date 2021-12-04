Білорусь ризикує втратити державність у разі продовження санкцій, - Макей

У разі продовження санкційного тиску Республіка Білорусь може втратити державність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "інтерфакс-Україна", такі побоювання озвучив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

"Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося, а Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не на користь Європи", - наводяться на сайті білоруського МЗС слова Макея.

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У четвер ЄС оприлюднив п'ятий пакет персональних санкцій щодо Білорусі, до якого увійшли 17 фізосіб та 11 організацій, серед яких компанії "Білорусьнафта", "Білшина", "Гродно Азот". Таким чином, загальна кількість фігурантів антибілоруських санкцій Євросоюзу зросла до 183 фізосіб та 26 організацій. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб, а також заморожування рахунків фізосіб та організацій. Крім того, європейським особам та компаніям забороняється передавати кошти фігурантам цих списків.

Паралельно санкції щодо Білорусі розширили США, Велика Британія та Канада.

США, зокрема, запровадили фактичну заборону на участь американських інвесторів у купівлі нових випусків білоруських боргових держпаперів та заборонили співпрацю з "Білоруською калійною компанією" (трейдер "Білоруськалія").

Канада запровадила санкції щодо Білорусі проти 24 фізичних та семи юридичних осіб. Велика Британія запровадила санкції проти "Білоруськалію" та низки громадян республіки.

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