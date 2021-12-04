У результаті негоди знеструмлено 130 населених пунктів у двох областях, - ДСНС

Через негоду знеструмлено 130 населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 годину 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів у 2 областях (Львівська – 118 та Івано-Франківська – 12)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, зазначили в ДСНС

За інформацією "Укравтодору" проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

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