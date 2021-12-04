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Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво Глави держави.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію біля кордонів України, мирний процес щодо Донбасу та закон про деолігархізацію.

Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного 01

"На початку розмови він поінформував іноземних дипломатів про перебіг процесу мирного врегулювання на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій, а також про напругу навколо державних кордонів України", - зазначили в ОПУ.

Єрмак подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу нашій державі на різних рівнях у зв’язку з цією ситуацією й можливістю ескалації з боку Росії.

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У контексті переговорного процесу щодо Донбасу керівник Офісу Президента й посли країн G7 та ЄС обмінялися думками стосовно порядку денного роботи Тристоронньої контактної групи та ініціатив України на цьому майданчику.

Єрмак розповів про внутрішньополітичні процеси в нашій державі. Він наголосив, що є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Керівник Офісу глави держави зазначив, що також є спротив реформам з боку старої системи.

Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного 02

"Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. – ред.) не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, "купувати" політиків і маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права", – сказав він.

Під час розмови сторони також порушили питання ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та перебігу судової реформи, щодо якої був відзначений значний прогрес.

Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного 03

Єрмак запевнив, що Президент зацікавлений у доведенні цих процесів до результату, якого очікує українське суспільство та іноземні партнери України.

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