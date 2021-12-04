Двох українців затримано в Польщі за сприяння незаконним мігрантам із Білорусі

Понад 60 спроб незаконного переходу кордону біженцями зафіксували у Польщі 3 грудня. Окрім того, за сприяння незаконним мігрантам затримано двох громадян України.

Про це повідомили у польській Прикордонній службі в суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано 62 спроби перетину кордону Польщі та Білорусі", - йдеться у повідомленні відомства у твіттері.

За сприяння незаконним мігрантам затримано чотирьох людей: двох громадян України, а також громадян Афганістану та Польщі, поінформували у польському прикордонному відомстві.

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Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З грудня його замінено обмеженням на пересування у прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.

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