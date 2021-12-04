Двох українців затримано в Польщі за сприяння незаконним мігрантам із Білорусі
Про це повідомили у польській Прикордонній службі в суботу, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу зареєстровано 62 спроби перетину кордону Польщі та Білорусі", - йдеться у повідомленні відомства у твіттері.
За сприяння незаконним мігрантам затримано чотирьох людей: двох громадян України, а також громадян Афганістану та Польщі, поінформували у польському прикордонному відомстві.
Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.
Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З грудня його замінено обмеженням на пересування у прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.