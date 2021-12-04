За добу від COVID-19 в Києві померли 37 осіб, виявлено 1 588 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 588 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 304 793), зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу (загалом 7 657).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 909 жінок віком від 18 до 92 років, 588 чоловіків віком від 18 до 90 років, 51 дівчинка від 21 дня до 17 років і 40 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу (загалом 7657). Серед них: 21 жінка від 47 до 88 років, 16 чоловіків від 37 до 90 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 98 осіб хворих на коронавірус та 122 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 3 537 осіб подолали коронавірус (загалом 266 781).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (372), Оболонському (253) та в Дарницькому (168).

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