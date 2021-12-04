Кримінальні справи "Укрнафти" і "Приватбанку" зупинені через лояльність телеканалу Коломойського до Зеленського, - Наливайченко
Як повідовляє Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в своєму телеграм-каналі.
"Ми всі є свідками, яку "теплу ванну" влаштовують президенту та іншим можновладцям в ефірі телеканалу "1+1". Як в ефірі цього телеканалу, який належить олігарху Коломойському, всі одностайно вихваляють президента. Саме тому незаконно зупинені, а по суті злиті, розслідування усіх проваджень щодо "Укрнафти", де встановлені збитки на 15 млрд. грн, та щодо "Приватбанку", де збиток склав 5,5 млрд доларів", - повідомив нардеп.
В той же час погрози генпрокурора на адресу власника ТРК "Україна" та "Україна 24" Ріната Ахметова ексголова СБУ пов’язав саме з редакційною політикою цих телеканалі.
"Останні заяви Генпрокурорки є політичними і за змістом, і за формою. Це - фактично погрози власнику телеканалів Рінату Ахметову за те, що в ефірах ТРК "Україна" та "Україна 24" політики та експерти мають право висловити свою думку. А не лише ті спікери, які через слово вихваляють президента Зеленського. У такий спосіб, через погрози Генпрокуратури, влада намагається вплинути і змінити редакційну політику цих телеканалів", - додав Наливайченко.