Вторгнення в Україну: Bild показав сценарії, які "на столі у Путіна", та "план-максимум" Росії

Згідно з даними західних розвідок, напад Російської Федерації на Україну планується в три етапи на початку 2022 року з метою захоплення до двох третин території, включаючи Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише німецьке видання Bild.

Згідно з даними BILD,"план-максимум" Росії щодо війни проти України відомий з середини жовтня. ЦРУ перехопило російські військові повідомлення, спочатку проінформувавши про це власний уряд, який повідомив НАТО в листопаді.

Першим про це повідомило видання The Washington Post. За даними газети, Путін планує вторгнення 175 тисяч солдатів.

Видання BILD дізналося подробиці про російські плани, які, за словами високопоставленого офіцера, "лежать в ящику ящика, а Путін ще не вирішив, чи будуть вони реалізовані". Однак перекидання військ з квітня показало, що Кремль, схоже, схиляється до реалізації планів нападу.

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Подробиці про можливе вторгнення Росії в Україну і карта BILD засновані на оцінках кількох людей з НАТО і служб безпеки, які змогли ознайомитися з деякими з можливих планів нападу Росії.

Можливе вторгнення в січні або лютому 2022 року

Згідно з високопоставленим джерелом безпеки, якщо Путін накаже, російська армія завдасть "одночасну атаку з північного Криму через сепаратистські території на Сході і з півночі". Це оцінка як НАТО, так і української військової розвідки. Таким чином, атака може відбутися "в кінці січня-початку лютого" - якщо Україна і НАТО не дадуть відповіді на вимоги Путіна.

Інші інсайдери НАТО розглядають атаку в три етапи, кожна фаза також може бути останньою в операції, якщо реакція Заходу на вторгнення призведе до переоцінки ситуації.

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Фаза 1: Південь

На першому етапі буде захоплений південь України, "щоб забезпечити поставки в Крим, а також відрізати Україну від моря і, отже, від поставок", - сказав Bild офіцер служби безпеки.

Росія планує використовувати десантні кораблі, які були перекинуті з Балтійського моря в регіон навесні, "для перевезення танків і військ з Криму в околиці Одеси", - сказав високопоставлений офіцер Західної розвідки.

Ще один високопоставлений військовий став ще конкретніше. За його словами, російські плани передбачають проведення десантної операції "на схід від Одеси, між містами Фонтанка і Коблево". Російські війська "просунуться на північний схід від міста, потім повернуть ліворуч і просунуться в Придністров'ї". Цей напад оточив би Одесу.

У той же час в Херсонській області вздовж річки Дніпро будуть проводитися "повітряно-десантні операції спецназу", які заблокують мости через найважливішу річку країни і, таким чином, припинять постачання. "З Криму спочатку буде тільки артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська будуть зв'язані тут і не зможуть відбити Мости за ними".

Точно так само Російські танкові частини, знову ж за підтримки військово-морського флоту і авіації, будуть просуватися на захід з окупованого Донбасу на сході України, потім розділяться і просунуться, з одного боку, в Запоріжжі (найважливіший військовий центр на півдні України) і далі з іншого боку просуватися в бік Криму.

Якщо це вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін побудує коридор з Росії до кордону НАТО з Румунією.

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Фаза 2: північний схід

Паралельно з першою фазою війни авіація Путіна і балістичні ракети послаблять військовий потенціал України по всій країні.

Якщо Кремль вважатиме, що умови для цього виконані, Російські танкові частини можуть перейти кордон в Луганській і Харківській областях і просунутися до великих міст Дніпро і Полтава.

"Перш за все, вони будуть оточувати або оточувати міста і відключати електрику, газ і постачання продовольства. Через кілька тижнів росіяни можуть прославити себе як рятівники мирних жителів, вторгнутися в міста, які капітулювали, і врятувати українське населення від голоду або смерті ", - пояснює один з офіцерів.

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Фаза 3: Київ

На третьому етапі кремлівська армія наступатиме на Київ з півночі. "Звичайно, це може статися на початку війни, якщо того зажадають обставини", - сказав Bild джерело.

Стратеги НАТО не впевнені, чи буде режим Олександра Лукашенка брати участь у бойових діях з Білорусі. Хоча диктатор нещодавно заявив про це, це ще не вирішено.

Якщо Білорусь буде готова в якості відправної точки для російських або навіть білоруських атак, це буде план Росії по оточенню і облозі Києва з північного сходу і північного заходу за допомогою кліщів.

Згодом російські війська просунуться "приблизно до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати поставки із Західної України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а значить, і України під тиском Заходу".

В результаті такого сценарію, про який у Кремля, мабуть, є плани, які тепер відомі західним спецслужбам, Росія займе близько двох третин нинішньої території України. Інший Інсайдер сказав: "Якщо Росія вторгнеться, санкції все одно будуть. Тоді вже немає сенсу зупинятися на півдорозі".

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Відступ українських військ

А поки військові негативно ставляться до оцінки обороноздатності України. "Українці будуть битися, але вони не зможуть протистояти великому наступу росіян", - сказав Bild Високопоставлений чиновник. "Якщо вони не будуть повністю знищені", київські збройні сили відійдуть на захід країни.

Інший співробітник BILD: "американських протитанкових ракет" Джавелін "далеко не вистачить для всіх російських танків, а турецькі безпілотники" Байрактар" - легкий видобуток для російських бойових літаків".

Для захисту Україні негайно будуть потрібні сучасні західні зенітні ракети типу " Патріот "і протикорабельні ракети типу"Гарпун".

Офіцер Західної Служби безпеки сказав: "Союзники в даний час переосмислюють поставки зброї в Україну. Але це рішення не може виходити від НАТО, а тільки від його суверенних членів".

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