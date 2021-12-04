Резніков обговорив питання оборонного співробітництва з військовим керівництвом Канади

3 грудня, міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Ейром, який перебуває в Україні з офіційним візитом в рамках розвитку співробітництва між збройними силами обох країн.