Резніков обговорив питання оборонного співробітництва з військовим керівництвом Канади
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3 грудня, міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Ейром, який перебуває в Україні з офіційним візитом в рамках розвитку співробітництва між збройними силами обох країн.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.
Відзначається, щр в ході зустрічі також відбулася телефонна розмова Олексія Резнікова з Міністром національної оборони Канади Анітою Ананд.
Сторони розглянули широкий спектр пріоритетних питань двостороннього оборонного співробітництва у контексті розвитку поточної безпекової обстановки.
Канадські партнери підтвердили незмінність політичної позиції щодо всебічної підтримки незалежності та територіальної цілісності України.