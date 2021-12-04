Штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодної смерті, - ВООЗ

Варіант коронавірусної інфекції нового типу "омікрон" не спричинив ще жодного випадку смерті у майже 40 країнах, де його було виявлено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про повідомляє Всесвітня організація охорони здоровʼя.

ВООЗ підтвердила 3 грудня, що ще потрібний час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш тяжкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування та вакцини проти нього. Попередні дані свідчать, що дуже заразний варіант, який вперше був виявлений у Південній Африці минулого місяця, може викликати більш легкі симптоми, ніж його попередники, включно з "дельтою", яка зараз є домінуючим глобальним штамом.

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Тим не менше, частина людей, інфікованих "омікроном", були госпіталізовані, а смертність вважається пізнім індикатором. Варіант "омікрон" поширюється в той час, коли лікарні в деяких країнах уже переповнені через сплеск захворюваності, спричинений штамом "дельта".

Агентство охорони здоров’я Європейського союзу попередило, що "омікрон" може стати провідним варіантом COVID-19 у Європі впродовж наступних кількох місяців. Тим часом, число нових випадків COVID-19 у Південній Африці зросла з приблизно 200 на день у середині листопада до понад 16 тисяч 3 грудня. Попереднє дослідження південноафриканських учених показало, що "омікрон" має утричі більше шансів викликати повторне зараження порівняно зі штамом "дельта" або попередніми.

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