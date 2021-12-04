Медведєв вручив партквитки "Єдиної Росії" ватажкам терористів Пасічнику та Пушиліну

Під час з'їзду "Єдиної Росії" голова партії Дмитро Медведєв вручив партійні квитки ватажкам терористів "ЛНР" та "ДНР" - Леоніду Пасічнику та Денису Пушиліну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт "Єдиної Росії".

Як повідомляється, вручення пройшло перед відкриттям третього етапу з'їзду "Єдиної Росії". Партквитки отримали також деякі голови регіонів та депутати Держдуми РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія", - депутат Держдуми Водолацький

Раніше повідомлялось, що до "Єдиної Росії" вступили перші 100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами.

На початку листопада стало відомо, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".

У МЗС України вважають, що агітація мешканців непідконтрольного українській владі Донбасу до членства в путінській партії "Єдина Росія" є способом врятувати партію Путіна від падіння рейтингів в РФ.