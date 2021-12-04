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Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

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Снайпери Національної гвардії України пройшли спеціальний курс підготовки снайперів (UAR-10) у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій Міжнародного центру НГУ на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Курс був жорстким і не всі учасники дійшли до його завершення та склали заліки. Сподіваюсь, що ті знання, які ви отримали під час курсу, ви будете використовувати у своїй службово-бойовій діяльності. Це не межа для вас, будуть і інші курси вищих рівнів. Це стартова підготовка за стандартами НАТО. Вдосконалюйте та розвивайте свої навички, прагніть нових знань. Тільки так ви станете професіоналами своєї справи", – сказав виконуючий обов’язки начальника служби координації підготовки снайперів департаменту професійної підготовки ГУ НГУ Максим Соколовський.

Як зазначила керівниця групи індивідуальної підготовки Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція "UNIFIER") Селін Бест, Національна гвардія України зацікавлена в тому, щоб тільки ті військовослужбовці, хто успішно пройшов курс підготовки за стандартами НАТО, отримували відповідні сертифікати. "У цьому році представниками нашої тренувальної місії проведено два базових курси підготовки снайперів НГУ і вони були успішні. Вже цієї зими ми плануємо продовжувати співпрацювати тут, у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій, за програмою підготовки інструкторів", – додала вона.

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Навчання зі снайпінгу тривало майже два місяці. З понад двадцяти кандидатів сертифікати та посвідчення про проходження базового курсу підготовки снайперів за стандартами НАТО отримали лише найвитриваліші. Рівень знань курсантів був високий.

Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 01
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 02
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 03
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 04
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 05
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 06

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