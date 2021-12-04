Армія США завдала удару з безпілотника в районі Ідліба в Сирії з наміром ліквідувати впливового лідера "Аль-Каїди"
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Американська армія завдала удару з безпілотника в Сирії, його ціллю був один із впливових польових командирів "Аль-Каїди".
Про це повідомив у суботу в ефірі американського телеканалу Fox News представник Центрального командування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Збройні сили США 3 грудня завдали удару поблизу Ідліба в Сирії, ціллю був впливовий керівник і планувальник "Аль-Каїди". Точного удару було завдано з літального апарата MQ-9", - повідомив капітан Білл Урбан.
За його словами, "попередні дані свідчать про можливі втрати серед мирних жителів".
"Ми намагаємося уникати жертв невинних і робимо все можливе, щоб запобігти цьому. Про можливість втрат серед мирного населення негайно повідомлено Центральному командуванню. Ми розпочинаємо глибоке розслідування й опублікуємо результати, тільки-но це стане доречним", - зазначив він.