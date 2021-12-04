Влада вганяє українську металургію "в мінус", - Южаніна

Верховна Рада сподівається отримати гроші до бюджету, підвищивши ренту на видобуток залізної руди. Монобільшості вдалося ухвалити закон №5600, хоча не всі представники парламенту схвалюють подібні турбозаходи. Однією з причин є те, що на адаптацію до нових правил бізнесу відвели менше місяця – хоча закон гарантує, що такі нововведення мають впроваджуватися мінімум за пів року. Крім того, деякі нардепи застерігають, що в боротьбі з нібито надприбутками бізнесу влада взагалі може загнати галузь "у мінус".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Ця формула не є справедливою. Вона точно не про економічне зростання для цих компаній і точно не про зростання надходжень в бюджет. Ми наших добувників взагалі виштовхуємо з ринку, вони стають неконкурентними", – каже народна обраниця Ніна Южаніна.

Все відбувається на фоні падіння цін і на руду, і на готову металопродукцію, акцентують фахівці. При цьому вони не виключають, що в разі нових обмежень через пандемію попит і ціни продовжать котитися донизу, тож на притік валюти від металургійної галузі в найближчі пів року надто розраховувати не варто.