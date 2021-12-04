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Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги

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Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги
Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направили на окуповані території Донбасу 21 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр штабу ООС.

"Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців через КПВВ "Новотроїцьке" доправлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 314,1 тонн продуктових наборів, товарів медичного призначення та гігієнічних засобів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ООН направила на окуповані території Донбасу 106 т гуманітарного вантажу. ФОТО

Топ коментарі

  • user009
    грев террористам
  • faust7808
  • Анна Сергеева
    Почему не перекрыть доступ этим грузовикам Красного Креста до момента, пока не отдадут наших пленных из ОРДИЛО? Красный Крест тоже мог бы помочь, а не только кормить "кормильцев Украины".
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