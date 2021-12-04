Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги
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Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направили на окуповані території Донбасу 21 вантажівку з гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр штабу ООС.
"Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців через КПВВ "Новотроїцьке" доправлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 314,1 тонн продуктових наборів, товарів медичного призначення та гігієнічних засобів", - йдеться у повідомленні.