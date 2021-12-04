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У разі наступу РФ на Україну Європа стикнеться з появою від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, - Резніков

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У разі наступу РФ на Україну Європа стикнеться з появою від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, - Резніков
Світ має переконати Росію в тому, що ціна наступу на Україну занадто висока, щоб про неї думати.

Про це міністр оборони Олексій Резніков пише в своїй статті для Atlantic Council "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні".

"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикнеться європейське суспільство", - зазначив він.

Крім того, повідомив Резніков, ЄС сильно залежить від імпорту продуктів харчування, включаючи зерно. "Велика війна серйозно підірве і, можливо, повністю припинить імпорт багатьох товарів як з України, так і з Росії, створюючи цілий ряд проблем з продовольчою безпекою для всього континенту", - додав міністр.

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Також, за його словами, напад Росії означав би остаточний кінець заснованому на правилах міжнародному порядку, "відкривши двері в нову еру глобальної нестабільності, яка поставила б під загрозу десятиліття безпрецедентного миру на більшій частині Європи".

За його словами, єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем - продемонструвати готовність протистояти російській агресії.

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"Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна буде мати чисто військовий характер і мати форму негативних політичних, економічних і соціальних наслідків", - додав він.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Они сначала привели к власти предателей, а потом будут драпать.

  • Ksenia VB
    Слабак нюні розпустив.
    Ненавиджу, коли державу очолюють сцикуни. Що ж ви ганьбитесь то так...
  • faust7808
    И такую, та что , перспектива только на 1,5% патриотов. Главное сейчас за Украину не умирать, а убивать, именно только так
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