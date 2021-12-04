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Судова реформа: посли G7 привітали початок роботи Етичної ради при ВРП

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Судова реформа: посли G7 привітали початок роботи Етичної ради при ВРП
Посли країн "Великої сімки" привітали початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя, від якої залежить успіх судової реформи.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна заява розміщена у Твіттері.

Посли G7 вітають початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя з 1 грудня. Ми з нетерпінням очікуємо, що цей спільний українсько-міжнародний орган буде рухатися вперед у своїй важливій роботі щодо реформування ВРП", - йдеться у заяві.

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Посли також підкреслили свою постійну відданість підтримці Етичної ради при ВРП та відбірковій комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Вони закликали всі українські зацікавлені сторони надати цим органам повну підтримку.

Нагадаємо, на початку листопада було сформовано перший склад Етичної ради, який оцінюватиме доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя (ВРП) та її чинних членів, що в перспективі має розірвати коло корупції та кругової поруки у судовій владі України. Ключовий голос у раді матимуть міжнародні експерти.

Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразову оцінку відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ.

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Топ коментарі

  • Максим Максимович b5166c8f
    Этично, не этично!
    Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут. А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, - только голова торчит, - и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые пять минут ка-ак вжик мечом над чаном. Так что, если вор не нырнёт - голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и нырял.
  • Ритта Рыжук
    Етіка,доброчесність що до українських суддєй це когнітивний дисонанс ,параноїдна маячня !!!)))
  • Ksenia VB
    Щось мені здається що в етичній раді засідають геть не етичні люди.
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