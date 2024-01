Судова реформа: посли G7 привітали початок роботи Етичної ради при ВРП

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна заява розміщена у Твіттері.

Посли G7 вітають початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя з 1 грудня. Ми з нетерпінням очікуємо, що цей спільний українсько-міжнародний орган буде рухатися вперед у своїй важливій роботі щодо реформування ВРП", - йдеться у заяві.

G7 Ambassadors welcome the start of work by the Ethics Council to the High Council of Justice on 1 December. We look forward to this joint Ukrainian-international body moving forward with its important work in reforming the HCJ. 1/2