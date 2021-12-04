Ми розглядаємо різні подальші кроки, щоб домогтися визнання Росією відповідальності у трагедії МН17, - МЗС Нідерландів

У МЗС Нідерландів відреагували на матеріал нідерландського телеканалу RTL щодо наміру країни ініціювати новий процес проти Росії через катастрофу MH17.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, так у МЗС Нідерландів відреагували на матеріал нідерландського телеканалу RTL.

"Наша реакція на цей матеріал наступна. Уряд Нідерландів завжди вказував, що не виключає жодних законних варіантів. Однак рішення про подальші кроки ще не прийнято", - сказала прессекретар Міністерства закордонних справ Нідерландів Віллемен Вельдман.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, Нідерланди мають намір ініціювати ще один судовий процес проти Росії через катастрофу MH17.

Нідерланди готуються ініціювати новий процес через катастрофу літака рейсу МН17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO, повідомляє телеканал RTL.

Нідерланди мають намір довести, що РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, яка передбачає, що країни повинні забезпечувати безпеку цивільної авіації.

Нідерланди працюють над новим процесом проти Росії через MH17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Зазначається, що вже кілька років Нідерланди намагаються домогтися, щоб Росія визнала свою відповідальність у трагедії МН17.

Розглядалися різні подальші кроки. Зокрема, процедура в ICAO щодо порушення Росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Відповідно до неї кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків і життю людей на борту не повинно нічого загрожувати.

Якщо ICAO визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву у питанні визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу.

За інформацією ЗМІ, остаточне рішення має ухвалити новий Кабінет міністрів, який ще не сформовано. Також не виключено, що до процесу приєднається Австралія, яка разом із Нідерландами брала участь у переговорах із РФ щодо визнання відповідальності за збиття МН17.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.