З початку доби порушень перемир'я на Донбасі на зафіксовано, - штаб ООС
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З початку поточної доби 4 грудня порушень "режиму тиші" на лінії зіткнення на Донбасі не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - говориться у вечірньому зведенні.
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