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Переговори Байдена і Путіна відбудуться в телефонному режимі 7 грудня, - Пєсков

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Переговори Байдена і Путіна відбудуться в телефонному режимі 7 грудня, - Пєсков
Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін зателефонують увечері 7 грудня. Розмова буде проходити по захищеній лінії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Спілкування Путіна та Байдена заплановане на вечір вівторка", - повідомив Пєсков агентству "РІА Новини".

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.

За даними агентства Reuters, розмова Байдена і Путіна пройде захищеним відеозв'язком. Президент США планує обговорити зі своїм російським колегою Україну та низку інших питань. Зокрема, американський лідер має намір заявити про стурбованість військовою активністю Росії біля українського кордону.

Також читайте: Байден про вимоги Путіна: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...эрэфия против США? ШТА???
  • Lion Dreams
    Если отслеживать обязательный подъем градуса напряжения, учитывая наметившиеся тенденции, то сегодня ночью около часа после полуночи по Киеву какое-нибудь известнеешее на весь мир авторитетное издание опубликует очередную статью, в которой из не названных секретных сточников будет озвучена цифра войск около границ Украины около уже 250 000 и будет очередная карта захвата Украины. Со стрелочками.
  • NonCFist
    _Гнида бабайден после зомбирования наедине с путлером снова будет мычать о Минске, что Украина должна принять условия кремля, и о том, что Украина не будет членом НАТО.
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