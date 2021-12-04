Майже 10% видаткової частини бюджету-2022 буде інвестовано в економіку, - Шмигаль

140 млрд грн або 9,4% від всіх видатків Державного бюджету у 2022 році піде на інвестиції в розвиток економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці.

"Варто також зазначити, що за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий об’єм капітальних видатків, як це буде у 2022 році: 140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків — це інвестиції в розвиток економіки", - зазначив Шмигаль.

За його словами, головний кошторис країни на наступний рік став результатом плідної та скоординованої роботи Президента, уряду та народних депутатів.

Прем’єр-міністр вкотре запевнив у тому, що Держбюджет-2022 є збалансованим та реалістичним, а пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, безпека та оборона, інфраструктура, підтримка бізнесу, а також підвищення соціальних стандартів.

"По всіх цих ключових напрямках заплановане збільшення видатків, що дозволить продовжити реалізацію ініціатив Президента та низки урядових програм. Збільшення зарплат медпрацівникам, збільшення стипендій студентам, реалізація програм "Велике будівництво" та "Велика термомодернізація", пільгові кредити та доступна іпотека, - все це буде забезпечено необхідним ресурсом", - написав Шмигаль.

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