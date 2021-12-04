Новини

Влада РБ заявила, що український гелікоптер залетів на територію Білорусі під час навчань. Українські прикордонники це спростовують

21 571136
Влада РБ заявила, що український гелікоптер залетів на територію Білорусі під час навчань. Українські прикордонники це спростовують
Мінськ заявив, що у суботу, 4 грудня, українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет РБ

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - відзначається у повідомленні.

За версією білоруських прикордонників, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

При цьому в повідомленні зазначається, що за даним інцидентом "поінформовано українську сторону".

Також читайте: На укріплення кордону з Білоруссю та РФ у бюджеті передбачено 17 млрд грн, - Шмигаль

Натомість помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко спростував цю інформацію.

"Інформація стосовно незаконного перетину українськими пілотами повітряного простору Республіки Білорусь не є правдивою. Такої ситуації не фіксували", - повідомив Демченко у коментарі УНН.

Речник також заявив, що Україна не отримувала офіційних листів стосовно порушення авіапростору від Державного прикордонного комітету Білорусі.

Топ коментарі

  • Палиця Василь
    лукашенка абасрался)
  • uavw zorg
    та ніхто нікуди там не залітав.
    таракан же і про біженців бреша, мовляв то з Європи їх подбросілі
  • 18c49ed2
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини