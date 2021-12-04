Влада РБ заявила, що український гелікоптер залетів на територію Білорусі під час навчань. Українські прикордонники це спростовують
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет РБ
"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - відзначається у повідомленні.
За версією білоруських прикордонників, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".
При цьому в повідомленні зазначається, що за даним інцидентом "поінформовано українську сторону".
Натомість помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко спростував цю інформацію.
"Інформація стосовно незаконного перетину українськими пілотами повітряного простору Республіки Білорусь не є правдивою. Такої ситуації не фіксували", - повідомив Демченко у коментарі УНН.
Речник також заявив, що Україна не отримувала офіційних листів стосовно порушення авіапростору від Державного прикордонного комітету Білорусі.