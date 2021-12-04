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План надходжень до держбюджету перевиконаний у листопаді на 10%, - Шмигаль

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План надходжень до держбюджету перевиконаний у листопаді на 10%, - Шмигаль
Надходження з податкової та митної служб України забезпечили перевиконання плану поповнення державного бюджету за підсумками січня–листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 4 грудня у соцмережі "Facebook".

"За 11 місяців цього року надходження від податкової та митниці забезпечили перевиконання доходів державного бюджету. Загалом за січень–листопад 2021 року до бюджету надійшло 984,3 млрд грн або 104,4% від розпису звітного періоду", – написав він.

За даними глави уряду, у листопаді план надходжень виконано на 110%, тобто отримано 122 млрд грн, що на 11,3 млрд грн більше за розраховану суму.

"У результаті дефіцит загального фонду держбюджету за 11 місяців склав 57,4 млрд грн, що майже втричі менше запланованого (175,7 млрд грн)", – наголосив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет 2021 перевиконано по прибутках на 41 млрд, - Марченко

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Топ коментарі

  • Gal
    Анунах! Серйозно? Цікаво, цікаво... А де ж тоді то бабло?
  • Ритта Рыжук
    Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! А дірка в бюджеті з року в рік росте !!!)))
  • Ритта Рыжук
    "Врежем дуба раньше срока"-гасло лісоводів ,"Наша сила в плавках"-гасло сталеварів !!!)))
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