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Громадянин України помер одразу після затримання поліцією у польських Скерневицях

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Громадянин України помер одразу після затримання поліцією у польських Скерневицях
Поліція міста Скерневиці в Польщі затримала 38-річного громадянина України, який поводився агресивно.

Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska, інформує Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що ввечері 3 грудня громадянин України спочатку напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину - вдарив її палицею, а потім погрожував іншим людям. Очевидці викликали поліцію та скрутили чоловіка.

Поліціянти прибули, вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.

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Правоохоронці запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і знепритомнів. Його намагалися реанімувати медики, але через годину констатували смерть.

"Буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин", - заявили в управлінні поліції в Лодзі та запевнили, що вже опитали очевидців події.

Топ коментарі

  • Vitaliy Darmits
    Проста нада пєрєстать поводитися агресивно і бити палицею жінок на автобусних зупинках Польщі . Польща є абсолютно небезпечною країною для дібілів , бо польське суспільство - НОРМАЛЬНЕ і відрізняється нульовою толерантністю до дібілів .
    Зате Польща є дуже приязною , безпечною та гостинною для нормальних людей .
  • Vitaliy Darmits
    Какая разніца . Головне що автобусні зупинки знов стали безпечними для людей . Хіба це погано ?
  • Vad Gross 16efe2c7
    не гоните на польскую полицию! с Украины в последнее время сплошным косяком на "зароботки" поперли конченые алкаши и наркоманы! просто стыдно за "контингент"...
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