Громадянин України помер одразу після затримання поліцією у польських Скерневицях
Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska, інформує Цензор.НЕТ.
Уточнюється, що ввечері 3 грудня громадянин України спочатку напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину - вдарив її палицею, а потім погрожував іншим людям. Очевидці викликали поліцію та скрутили чоловіка.
Поліціянти прибули, вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.
Правоохоронці запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і знепритомнів. Його намагалися реанімувати медики, але через годину констатували смерть.
"Буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин", - заявили в управлінні поліції в Лодзі та запевнили, що вже опитали очевидців події.