Для операції проти України росіяни планують переміщення до кордону 100 батальйонних тактичних груп, - АР

Агентство АР підтвердило дані WP з посиланням на американську розвідку: Росія планує воєнний наступ на Україну на початку 2022 року. До операції залучать 175 тисяч військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Відомості агенції АР про нові дані розвідки США, отримані від джерел в адміністрації Джо Байдена, підтверджують аналогічну інформацію газети The Washington Post, оприлюднену 3 грудня.

За оцінками американської розвідспільноти, на які посилається агентство, для операції проти України росіяни мають намір стягнути до кордонів близько 175 тис. військовослужбовців. Майже половина з них уже розгорнута в різних регіонах біля українсько-російського кордону, уточнив неназваний представник адміністрації Байдена.

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Він також пояснив, що плани РФ передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та іншим обладнанням.

Крім того, за даними джерела АР, окрему увагу спецслужби США звернули на "сплеск зусиль російської пропаганди щодо очорнення України та НАТО", зокрема через ЗМІ та проксі (ставлеників та маріонеток) Кремля.

АР наголошує, що таку інформацію від розвідки було передано до Білого дому на тлі нових вимог Москви, яка вимагає від Вашингтона та Заходу юридичних гарантій невступу України до НАТО.

3 грудня The Washington Post опублікувала мапу з документами американської розвідки, який включає супутникові фотографії. На ній видно регіони зосередження російських військ навколо кордонів України.

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Дані WP збігаються з інформацією та цифрами АР. "Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року - з розмахом сил, який вдвічі перевищує той, що ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України. […] Плани охоплюють масштабні переміщення 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тис. осіб, а також бронетехніки, артилерії та обладнання", - йдеться у повідомленні The Washington Post.

На оприлюдненій WP мапі кількість військовослужбовців РФ складає 70 тисяч, але прогнозується їх нарощування до 175 тисяч.