Кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

Один із керівників спецоперації із затримання російських найманців "групи Вагнера" Роман Червінський заявив, що в Офісі Президента існує ціла група людей, які мали доступ до деталей операції та бояться погіршення відносин з Росією.

Свою думку Червінський висловив в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Коментуючи розвиток операції з "вагнерівцями", Червінський наголосив на результатах Тимчасової слідчої комісії ВР під керівництвом Мар'яни Безуглої, у результатах якої відсутні висновки, хто саме ухвалив рішення перенести спецоперацію із затримання російських найманців. Також Червінський зазначив, що в ролі "крота" може виступати не одна людина.

"Мені здається, що в Офісі Президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно, бо вони бояться посваритися з Росією, тобто це не один "кріт", мені здається, там просто така група людей - Татаров, Ермак, Демченко", - заявив Червінський.

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За словами Червінського, у Василя Бурби, який на той момент очолював ГУР МО України, відбулася розмова із заступником голови Офісу Президента Демченком: "Демченко відвів його убік і каже: Василю, а навіщо ти це робив? Ти хотів, щоб російські танки були у Києві? Тобто вони тримають у страху, мені здається, самого президента, який за своєю попередньою діяльністю, напевно, не розуміється настільки на нюансах наших операцій. Літак сів би за аварійним варіантом і довести якусь участь розвідки, або ще когось було б неможливо".

Нагадаємо, колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський. Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.