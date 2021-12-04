NASA підписало угоду з трьома компаніями для створення приватних космічних станцій

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) підписало угоди з трьома компаніями щодо розробки проєктів космічних станцій та інших комерційних напрямків у космосі. Серед підписантів ㅡ компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

У NASA зазначили, що хочуть підтримувати постійну присутність США на низькій орбіті Землі шляхом переходу з Міжнародної космічної станції на інші платформи. Нові контракти мають стимулювати розвиток комерційних незалежних космічних станцій.

Загалом сума всіх трьох угод перевищує 400 мільйонів доларів.

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Так, компанія Безоса Blue Origin отримає 130 мільйонів доларів. Приватна компанія Nanoracks LLC з Х'юстона отримає 160 мільйонів доларів, а військово-промислова Northrop Grumman Systems Corporation із Вірджинії - 125,6 мільйона доларів.

"Ми співпрацюємо з американськими компаніями для розробки космічних пунктів, які люди зможуть відвідувати, жити та працювати там, що дозволяє NASA продовжувати прокладати шлях у космосі на благо людства, одночасно сприяючи комерційній діяльності в космосі", - сказав голова NASA Білл Нельсон.

Цей план хочуть втілити у два етапи. Під час першого приватні компанії спільно з NASA розроблятимуть космічні станції на низькій орбіті, які відповідають потенційним потребам уряду США та приватного сектора. Очікується, що перший етап триватиме до 2025 року.

Потім NASA хоче дозволити своїм астронавтам користуватися комерційними космічними станціями цих та інших компаній.

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Ця стратегія має дозволити NASA отримувати послуги комерційних станцій у майбутньому за нижчою ціною та зосередитися на інших місіях, зокрема на "Артеміді".

Так, Blue Origin долучиться до розробки Orbital Reef - комерційної космічної станції на низькій орбіті Землі, яка має запрацювати у другій половині цього десятиліття.

Планується, що вона буде працювати як бізнеспарк для промислових дослідників, космічних туристів, бізнесменів та клієнтів. Також там обладнають лабораторії, наукові та житлові модулі.

Станція на низькій орбіті від Nanoracks, яку розробляють у співпраці з Voyager Space і Lockheed Martin, називається Starlab.

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Її планують запустити у 2027 році. Там будуть чотири основні оперативні відділи: біологічна лабораторія, лабораторія для рослин, лабораторія для фізичних наук та дослідження матеріалів, а також відкрита робоча площа для потреб дослідників та інших клієнтів для комерційної космічної діяльності.

Ця станція розрахована на чотирьох астронавтів і матиме потужність, об’єм і вантажність, еквівалентні Міжнародній космічній станції.

А проєкт Northrop Grumman використовуватиме космічний корабель Cygnus, який забезпечує доставлення вантажів на МКС, щоби створити базовий модуль для розширених можливостей, включно з науковими дослідженнями, туризмом, промисловими експериментами тощо.