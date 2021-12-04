Окупанти планують виставити на примусові торги землі "іноземців" у Криму

Підконтрольна Росії влада окупованого Криму має намір виставити на примусовий продаж земельні ділянки "іноземців".

Про це заявила під час засідання контрольованого Кремлем уряду Криму голова "Держкомреєстру" Інна Смаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

"Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було приблизно 11,5 тисячі ділянок у прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисяч", - повідомила Смаль.

Вона уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тисячі.

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Нагадаємо, підконтрольна Кремлю влада півострова вважає "іноземцями" всіх, хто не живе на території Росії й окупованого нею Криму і Севастополя, зокрема жителів материкової України.

24 березня 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, що розширює заборону на володіння землею іноземцями на територію окупованого півострова. До списку увійшли більшість прибережних районів Криму, включаючи курортні міста - Керч, Ялту, Євпаторію та Севастополь, що вважається за російськими законами окремим суб'єктом федерації. Заборона не поширилася лише на три райони Криму, що не межують із материковою частиною України та не мають виходу до Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що до підписання Путіним указу таким "іноземцям" належало близько 11,5 тисяч ділянок насамперед у популярних прибережних районах. Заборона володіти землею стосується представників 55 держав, більшість власників - громадяни України.

Експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський 27 липня у Києві на пресконференції "Крим без правил: окупована власність" повідомив, що в Криму, починаючи з 2014 року, зафіксовано майже чотири тисячі випадків порушення права власності фізичних та юридичних осіб.

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