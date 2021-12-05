Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Байден обговорюватиме з Путіним активність Росії поблизу кордонів України, - Псакі

5 89222
Байден обговорюватиме з Путіним активність Росії поблизу кордонів України, - Псакі
У вівторок, 7 грудня, президенти США і РФ спілкуватимуться під час відеодзвінка. Розмова стосуватиметься і військової активності Росії на кордоні України.

Про це йдеться у коментарі речниці Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Лідери обговорять низку тем у відносинах між США та Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання. Президент Байден підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що спілкування Володимира Путіна та Джо Байдена заплановане на вечір вівторка, 7 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для операції проти України росіяни планують переміщення до кордону 100 батальйонних тактичних груп, - АР

Топ коментарі

  • акаб акабіч
    лол. заруби себе на носу, что войну начало хйло, оно оккупировало Крым и Донбасс, и от него зависит продолжится она или нет. а байдена за помощь надо благодарить
  • Александр Ивашин 054948b9
    Бойда , не болтайте ерундой !
    И не повторяйте ложь роспропагандьі ...
  • Прутень Табáков
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини