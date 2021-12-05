Байден обговорюватиме з Путіним активність Росії поблизу кордонів України, - Псакі

У вівторок, 7 грудня, президенти США і РФ спілкуватимуться під час відеодзвінка. Розмова стосуватиметься і військової активності Росії на кордоні України.

Про це йдеться у коментарі речниці Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Лідери обговорять низку тем у відносинах між США та Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання. Президент Байден підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що спілкування Володимира Путіна та Джо Байдена заплановане на вечір вівторка, 7 грудня.

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