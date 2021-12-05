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Український криголам "Ноосфера" вирушить до Антарктиди в середині січня, - Національний антарктичний науковий центр

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Український криголам "Ноосфера" вирушить до Антарктиди в середині січня, - Національний антарктичний науковий центр
Криголам "Ноосфера" 4 грудня залишив морський вокзал Одеси й вирушив до судноремонтного заводу у Чорноморську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного антарктичного наукового центра.

"Як і будь-який транспортний засіб, перед великою дорогою (а до Антарктиди з України не менше 5-6 тижнів ходу), тим більше перед походом до крижаних морів, наше судно має пройти серйозне технічне обслуговування.

Слід перевірити роботу всіх механізмів - від двигунів до кранів та лебідок - на справність, замінити відпрацьовані масла тощо. Окремим завданням є очистка корпусу від наростів морської рослинності та техобслуговування "підрульок" - спеціальних гвинтів, які забезпечують маневреність судна у складній льодовій обстановці.

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Більшість цих робіт не можна виконати на пасажирському причалі морвокзалу, а деякі навіть потребують тимчасового підйому з води у док", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього обрали ПрАТ "ІСРЗ" (колишній Іллічівський судноремонтний завод).

"Ноосфера" має значну водотоннажність - 5732 тонн, а для цього плавучий док має бути досить потужним. Технічними роботами керуватиме досвідний старший механік Андріс Кубулінс, який понад 6 років працював на судні "Джеймс Кларк Росс", і коли воно стало "Ноосферою", люб’язно погодився перейти з Британської антарктичної служби на роботу до українського екіпажу криголаму", - уточнюють у антарктичному центрі.

Очікується, що в Антарктиду "Ноосфера" вирушить вже в середині січня.

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Топ коментарі

  • Den Storozhenko
    это называется: международный престиж, Украина одна из немногих держав ведёт научную деятельность в Антарктиде. такчто иди гоняй блм по брайтону
  • Яр Холодний
    Для тих кому "Ноосфера" страшно "кишеню муляє":
    "У бюджеті на 2018 рік на роботу станції виділили 72,4 млн грн (минулого року - 59 млн). Але близько 90% цих коштів йде не на науку, а на логістику та технічне забезпечення станції: фрахт судна до Антарктики, паливо, харчі, постійні ремонтні роботи (цього року необхідно відремонтувати паливний бак - "енергетичне серце" станції)".

    А присутність наша там потрібна з багатьої (і не тільки наукових) причин
  • Garry Grant
    Чтобы ботва под флагом США озаботилась.
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