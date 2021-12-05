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За минулу добу обстрілів із боку російських військ на Донбасі не зафіксовано

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За минулу добу обстрілів із боку російських військ на Донбасі не зафіксовано
Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку цієї доби обстрілів із боку окупантів також не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

"За минулу добу, 4 грудня, та на 7 годину ранку, 5 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook.

У пресцентрі додали, що військовослужбовці ОЗ контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії російських найманців.

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Топ коментарі

  • Artur Sagnev
    Щось дуже підозріла тиша.
    Мабуть готуються до нападу...
  • 5 копійок
    Це чмо косориле ліквідувала наша розвідка.
  • Petrov Viktor
    Вы не желаете защищаться, тогда мы идём к вам.

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