Епідзонування України: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони. ТАБЛИЦЯ

Станом на неділю, 5 грудня, Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них наразі краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.