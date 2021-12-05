Новини • Коронавірус і карантин

Епідзонування України: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони. ТАБЛИЦЯ

11 40811
Станом на неділю, 5 грудня, Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них наразі краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Проте рішення про вихід регіону з "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.

Епідзонування України: 8 червоних регіонів можуть перейти до жовтої зони 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 6 622 нових випадки зараження, 9 274 особи одужали

"Жовта" зона:

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Чернівецька область
  • Харківська область

"Помаранчева" зона:

  • Полтавська область
  • Закарпатська область

"Червона" зона:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодної смерті, - ВООЗ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини