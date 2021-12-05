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На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша

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На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша
У Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив свого товариша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що у селі Михайлівка Миколаївського району Миколаївської області 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого загинув.

Попередньо на місці події поліцейські з'ясували, що потерпілий приїхав на полювання зі знайомими. Один із мисливців зробив постріл і влучив у постраждалого.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.

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"Новости N" повідомили із посиланням на родичів загиблого, що жертвою стрілянини на відкритій місцевості став колишній заступник обласного військового комісара Миколаївської області Олександр Жолудь.

"За їхніми словами, фатальний постріл пролунав у той момент, коли рушниця була в руках командира батальйону ТРО (територіальної оборони. – Ред.) Василя Рогози. Олександр Жолудь у момент пострілу перебував поряд, дістав поранення зблизька, тому травма виявилася смертельною", – пояснило видання.

Раніше Рогоза обіймав посаду районного військкома у селищі Казанка Миколаївської області.

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Топ коментарі

  • Светлана 4a5286e6
    Это месть природы. Нисколько не жаль и не соболезную.
    Ненавижу охотников, приходят к животным в их дом, с оружием, стреляют в безоружных, убивают ради развлечения, сволочи!
  • Freken
    Якось абсолютно не жаль "мисливців", коли один пуляє в іншого.
    У Франції наразі теж є такі випадки. Є й інші - коли ці говно-мисливці вбивають ні в чому не повинних випадкових людей.
    А тому не жаль вбивць. Знайшли, коли йти на полювання. Коли війна на носі. Гниди.
  • Юрій Вінгорськи
    а ніхто не бачить що "такі" випадки майже не трапляються серед звичайних людей?
    а ці гуляють, вмазані, обкурені, бухі. короче, господарі життя відпочивають та розважаються.
    кушнарева пристрелили на "полюванні"
    хлопчика Тлялова вбили менти на "відпочинку"
    тиждень тому застрелили мента, на полюванні.
    тепер "гуляють військомати і знов полювання.
    і це все люди які мають пряме відношення до зброї, кожен день.
    ТО КОМУ НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ЗБРОЮ???? народу, чи цим недоумкам?
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