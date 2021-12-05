Із 6 грудня будуть діяти посилені карантинні правила: заборонено перебувати на вулиці без документів. ІНФОГРАФІКА

Із понеділка, 6 грудня, карантинні обмеження в Україні стають жорсткішими для невакцинованих - і в "жовтій", і в "червоній" регіонах. Від завтра всім заборонено перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, "жовтий" сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні небезпеки, а на жовтому рівні його чинність скорочено вчетверо - до 30 днів.

Правила для транспорту при жовтому та зеленому рівні однакові. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів не обмежується за умови дотримання протиепідемічних заходів.

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