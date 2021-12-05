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Із 6 грудня будуть діяти посилені карантинні правила: заборонено перебувати на вулиці без документів. ІНФОГРАФІКА

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Із 6 грудня будуть діяти посилені карантинні правила: заборонено перебувати на вулиці без документів. ІНФОГРАФІКА
Із понеділка, 6 грудня, карантинні обмеження в Україні стають жорсткішими для невакцинованих - і в "жовтій", і в "червоній" регіонах. Від завтра всім заборонено перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, "жовтий" сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні небезпеки, а на жовтому рівні його чинність скорочено вчетверо - до 30 днів.

Правила для транспорту при жовтому та зеленому рівні однакові. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів не обмежується за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Із 6 грудня будуть діяти посилені карантинні правила: заборонено перебувати на вулиці без документів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони. ТАБЛИЦЯ

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Топ коментарі

  • Ostap Bender c683cd52
    Это что, Ляшко уже обьявляет самолично военное положение и комендантский час в стране? Совсем с дуба рухнул? Аусвайс тебе нахрена нужен
  • Ростислав Левченко
    А зачем ковиду мои документы?
  • Анат Ващ
    З якого переляку я маю носити документи. У нас воєнний стан наче не вводили і комендантську годину також. Мабуть, жим-жим затьмарює здоровий глузд. Так документи Майдану не завада.
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