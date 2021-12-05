Український політв'язень Захтей два місяці провів у підвалі карцеру колонії в окупованому Криму, - Денісова

Український політв'язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру колонії в окупованому Сімферополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 5 грудня написала у фейсбуці українська омбудсменка Людмила Денісова.

"Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 м. Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, за нібито порушення режиму.

Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг", - підкреслила Денісова.

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Вона наголосила, що такі дії адміністрації колонії суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалені Економічною та Соціальною Радою ООН у 1955 році.

Український омбудсмен закликала Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер.

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Нагадаємо, що Андрій Захтей був затриманий на тимчасово окупованому півострові в серпні 2016 року.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Андрій Захтей - підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від адвоката за угодою.

16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів.