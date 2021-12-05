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Якщо Путін зважиться на вторгнення до України - "Північному потоку-2" кінець, - лідер ЄНП Вебер

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Якщо Путін зважиться на вторгнення до України - "Північному потоку-2" кінець, - лідер ЄНП Вебер
Якщо Російська Федерація таки вирішить напасти на Україну, уряд Німеччини повинен негайно згорнути проєкт "Північний потік-2". І нова влада має чітко позначити свою позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, таку думку висловив глава фракції Європейської народної партії (EVP) у Європейському арламенті Манфред Вебер.

"Якщо Путін (президент Росії. - Ред.) пустить в хід зброю, то газопроводу" Північний потік-2 " кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити", - заявив Вебер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag

На його думку, ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО і всього західного співтовариства.

"Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", - додав він.

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Топ коментарі

  • Андрій Жагун 3f28c282
    Не вірю.
    У нього була така можливість, але він 4 рази ігнорував повістки воєнкомату.
    Він 2 роки і 4 місяці убивав армію руками призначеного ним Тарана і не відомо чи кращий його новий призначенець.
    Щонайменше ці факти говорять про протилежне.
    Зєлєнскій накрав і нацарював, приймаючи антиконституційні рішення, уже на 5 пожиттєвих і єдине що може його врятувати це поразка у війні. Немає країни - немає відповідальності.
  • Ан Мур
    ну, да, брехня. Тільки брехун - ти, Ивашин, подляковий бот на з/п.
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