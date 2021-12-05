Рік тому Венедіктова втрутилась у розслідування НАБУ щодо Татарова і запустила процес "зливання" справи, - Transparency International Ukraine

Рік тому Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова втрутилась у резонансне розслідування Національного антикорупційного бюро щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбук нагадує Transparency International Ukraine.

"Заступника голови Офісу Президента запідозрили в організації підкупу експерта МВС Костянтина Дубоноса. Це був окремий епізод справи щодо махінацій на квартирах Нацгвардії, які призвели до 81,6 млн грн збитків. За підроблені документи, які б приховали збитки, Татаров мав дати експерту хабар у вигляді паркомісця у ЖК "Аристократ" вартістю 250 тис. грн.

1 грудня 2020 року прокурори САП планували вручити Татарову підозру, але не встигли . В ніч перед цим Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів. Це рішення запустило подальший процес "зливання" справи Татарова.

У своєму блозі Andrii Borovyk згадав деталі цієї історії та розібрався, що нам показав кейс Татарова: https://bit.ly/case_Tatarova.

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Зараз матеріали справи лежать в СБУ. Та чи можуть відбутись якісь зрушення у "мертвій" справі ? Питання риторичне.

Справа Татарова беззаперечно продемонструвала, що нинішня влада втручається в антикорупційні розслідування, якщо під підозрою опиняється "свій". Попри докази НАБУ, Олег Татаров досі працює заступником голови Офісу Президента і курує правоохоронний напрям, а також, за даними журналістів, і сферу кримінальної юстиції.

І найгірше, що жодного конфлікту інтересів чи загалом проблеми у цьому прецеденті на Банковій на бачать".

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.