"Україна не виконуватиме мінських угод з власної волі, її треба змушувати", - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не буде виконувати мінські домовленості з власної волі, її потрібно змушувати.

Про це він заявив у неділю, 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Якщо її (Україну - ред.) залишити наодинці із самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого робити не буде. Її треба змушувати, саме для цього і був створений "нормандський формат", але Берлін і Париж поки що нехтують своїми зобов'язаннями. Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити", - заявив Лавров.

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Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен під час 28-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявив, що саме Росія, а не Україна не виконує Мінські домовленості щодо мирного врегулювання розпочатого Кремлем конфлікту на сході України.

Тим часом глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до нових форматів перемовин щодо Донбасу. Він наголосив, що спільна мета України та Сполучених Штататів, а також з Франції та Німеччини, як переговорниками та медіаторами у Нормандському форматі, повернути Росію за стіл перемовин і до виконання Мінських домовленостей.