Провокація Міноборони Білорусі: вручили ноту протесту за фейкове порушення кордону українським гелікоптером

Міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту у зв'язку з порушенням держкордону Білорусі в повітряному просторі.

Як ппередає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі військового відомства республіки в неділю.

"5 грудня 2021 року в Департамент міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Республіці Білорусь, якому була вручена нота протесту у зв'язку з порушеннями українською стороною державного кордону Республіки Білорусь в повітряному просторі", - йдеться в повідомленні відомства.

Там зазначено, що приводом послужило порушення 4 грудня 2021 року державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі н.п. Нова Рудня.

"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань як за лінією міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - повідомили в Міноборони.

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"Були наведені факти, що свідчать про ухилення Україною від виконання зобов'язань у рамках регіональних заходів довіри і безпеки, а також проведення на тлі обвинувальної щодо Республіки Білорусь риторики низки навчань поблизу білоруського державного кордону підрозділами збройних сил України", - додали у відомстві.

Сукупність цих фактів може свідчити про можливість появи загрози безпеці Білорусі на південному напрямку, заявили в Міністерстві оборони.

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Як повідомлялося, в суботу Держприкордонкомітет Білорусі заявив: "Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України". Згідно з повідомленням, український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

У Державній прикордонній служби України спростували заяву про порушення повітряного простору Білорусі українським вертольотом. "Заява білоруської сторони про те, що нібито відбулося порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності... під час виконання завдань, польотів пілотом не було допущено порушень, зокрема не допущено порушення повітряного простору Білорусі", - сказав спікер відомства, додавши, що Держприкордонслужба України неодноразово повідомляла, що в рамках операції поліції з посилення кордону з Білоруссю, що триває з 23 листопада, буде активно застосовуватися авіація.

Також у Держприкордонслужбі додали, що білоруська сторона не надала їм жодних матеріалів про інцидент.

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