Підвищення надбавок і доплат до пенсій передбачене в наступному році, - Шмигаль

В наступному році, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 5 грудня у соцмережі "Facebook", інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. У зв’язку з цим також збільшилися пенсії. Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни й особам, які мають особливі заслуги", - зазначив глава уряду.

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Він також додав, що на 2022 рік, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років.