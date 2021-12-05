Рятувальники шукають зниклого туриста у горах Закарпаття
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"4 грудня о 18:02 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають в ДСНС, телефонний зв’язок із зниклими громадянами періодично з’являвся, тож рятувальники скеровували їх до вірного шляху, рухаючись назустріч.
5 грудня, станом на 13:20, пошукові роботи в районі полонини Руна Ужгородського району тривають.
О 13:10 двоє осіб вийшли на зв`язок та повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.
Пошуки ще однієї особи продовжуються (ускладняються сильним густим туманом).
До пошукових робіт залучено 4 відділення ГПРВ ДСНС: 2 пошукові групи, з яких 20 рятувальників та 2 одиниці техніки. А також 6 волонтерів на 2 автівках.