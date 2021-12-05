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Рятувальники шукають зниклого туриста у горах Закарпаття

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Рятувальники шукають зниклого туриста у горах Закарпаття
Чотири відділення гірських рятувальників шукають у горах чоловіка, що заблукав 4 грудня в районі полонини Руна на Закарпатті, під час катання на снігоходах ще з двома друзями. 5 грудня двоє осіб вийшли на зв`язок та повідомили про своє місцеперебування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"4 грудня о 18:02 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ДСНС, телефонний зв’язок із зниклими громадянами періодично з’являвся, тож рятувальники скеровували їх до вірного шляху, рухаючись назустріч.

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5 грудня, станом на 13:20, пошукові роботи в районі полонини Руна Ужгородського району тривають. 

О 13:10 двоє осіб вийшли на зв`язок та повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Пошуки ще однієї особи продовжуються (ускладняються сильним густим туманом).

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До пошукових робіт залучено 4 відділення ГПРВ ДСНС: 2 пошукові групи, з яких 20 рятувальників та 2 одиниці техніки. А також 6 волонтерів на 2 автівках.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    одні воюють, а другі, ****, в пошуках адреналіну.... в цей час могло щось горіти, розвалюватись, комусь могла бути потрібна допомога цих самих рятувальників, але ні,, вони рятують ху..... знає кого які полізли кудись, ху.... знає чого. порахувати всі витрати, до копійки та примусити сплатити в бюджет. крапка.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Людей закликають, щоб не лізли в гори, бо снігопади і лавинонебезпечно, але ж якщо забороняють, то дуже хочеться. І рятувальники змушені теж ризикувати ради цих ...,, бо їм припекло покататись.
  • Лидия Севастьянова
    Так ці "герої" ще й незадоволені будуть, що довго шукали!
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