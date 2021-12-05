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"На Донбасі видано 350 тисяч паспортів РФ, отримають усі жителі", - ватажок окупантів Пушилін

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"На Донбасі видано 350 тисяч паспортів РФ, отримають усі жителі", - ватажок окупантів Пушилін
Усі жителі окупованих територій Донецької області отримають громадянство Росії.

Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Наразі, за його словами, російські паспорти отримали понад 350 тис. осіб.

"Зараз кількість російських паспортів, що отримали, перевалила за 350 тис. осіб. Отримають усі", - сказав Пушилін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв вручив партквитки "Єдиної Росії" ватажкам терористів Пасічнику та Пушиліну

Як повідомлялося, під час з'їзду "Єдиної Росії" голова партії Дмитро Медведєв вручив партійні квитки ватажкам терористів "ЛНР" та "ДНР" - Леоніду Пасічнику та Денису Пушиліну.

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Топ коментарі

  • Игнатьев Фион
    Клоунам пох..., вони деребанять бюджетні гроші та відпочивають на днях народженнях.
  • Andriy Kalnyshevsky
    то якого хєра воно лізло на пост, якщо нічого зробить не може?
  • Alexey Chernyavsky
    Паспорта рузьске, а содержать должна Украина. Это и есть минские соглашения по *********.
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