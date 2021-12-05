"На Донбасі видано 350 тисяч паспортів РФ, отримають усі жителі", - ватажок окупантів Пушилін

Усі жителі окупованих територій Донецької області отримають громадянство Росії.

Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Наразі, за його словами, російські паспорти отримали понад 350 тис. осіб.

"Зараз кількість російських паспортів, що отримали, перевалила за 350 тис. осіб. Отримають усі", - сказав Пушилін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв вручив партквитки "Єдиної Росії" ватажкам терористів Пасічнику та Пушиліну

Як повідомлялося, під час з'їзду "Єдиної Росії" голова партії Дмитро Медведєв вручив партійні квитки ватажкам терористів "ЛНР" та "ДНР" - Леоніду Пасічнику та Денису Пушиліну.