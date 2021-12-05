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Туреччина заявляє, що поставки "Байрактарів" до України не пов'язані з напруженістю у відносинах з РФ

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Туреччина заявляє, що поставки "Байрактарів" до України не пов'язані з напруженістю у відносинах з РФ
Поставки турецьких безпілотників "Байрактар" до України не пов'язані з напруженістю у її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів.

Про це глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив в інтерв]ю для milliyet.com, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку", - зазначив він.

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За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.

"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією", - додав Демір.

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Топ коментарі

  • Александр Ивашин 054948b9
    Грамотньій ответ , в стиле "настамнет" , Расее понравится !
  • Sav UA
    Для кацапів усі вороги хто чимось допомагає Україні.
  • Борменталь Незабаром
    С-400 только по пассажирским самолётам годится
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