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В Україну прибуло друге судно із 66 тис. тонн вугілля зі США

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В Україну прибуло друге судно із 66 тис. тонн вугілля зі США
Компанія ДТЕК поставила в Україну друге судно з 66 тис. тонн американського вугілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Енерго".

Судно прибуло до порту Південний 5 грудня. 

"Не дивлячись на вкрай складні умови з доступністю і рекордними цінами на енергоносії на світових ринках, сьогодні ми зустрічаємо вже друге судно з вугіллям зі США. Найближчими днями воно поповнить запаси наших ТЕС і дозволить забезпечити стабільність української енергосистеми у пікові періоди. Ми мобілізували увесь наявний ресурс для того, щоб у цих надскладних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у домівках українців, особливо в опалювальний сезон", - зазначили у "ДТЕК Енерго".

Також у компанії очікують в грудні прибуття в Україну ще трьох суден класу "Панамакс" з вугіллям, зафрахтованим для потреб власної генерації. Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок складає майже 470 тис. т.

У ДТЕК Енерго також зазначили, що на сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого компанією газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав понад 0,9 млн т. і продовжуються перемовини про додаткові обсяги палива.

Нагадуємо, напередодні 60,5 тис. т палива із першого судна класу "Панамакс", привезеного ДТЕК для потреб державної генерації "Центренерго", були відвантажені в вагони та направлені на адресу Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС. Вони мають допомогти стабілізувати ситуацію із нестачею вугілля на державних ТЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший корабель із імпортованим вугіллям для проходження опалювального сезону прибув в Україну, - ДТЕК

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    ахметов, как всегда, привез уголь на свои ТЭС...
    клоун на этом попиарился и заткнулся - бо уголь на государственные ТЭС так и НЕ планируют закупать... проще у лукашенска с фуйлом брать, наживаясь на откатах
  • Чайка Київ
    Не узагальнюйте, будь ласка. Не як завжди, а як останні два з половиною роки.
  • Перехватчик
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