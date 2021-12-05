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Стабілізація ситуації з коронавірусом у Києві спостерігається другий тиждень поспіль, - Рубан

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Стабілізація ситуації з коронавірусом у Києві спостерігається другий тиждень поспіль, - Рубан
У Києві спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом. Епідемічні показники знижуються вже другий тиждень поспіль.

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На початку листопада у Києві було запроваджено локдаун. За словами чиновника, жорсткі обмеження дозволили зупинити поширення коронавірусу, а зараз епідемія у столиці пішла на спад.

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"Запроваджені в Києві заходи були ефективними. Ми бачимо вже майже 2 тижні стабілізується ситуація та йде зниження по всім показникам, за якими спостерігається епідемія в Києві", - зазначив Рубан.

Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Мова не про вакцинованих, мова про недонадлюдей, які вважають, що якщо вони вакцинувалися, вони кращі за інших і тому вони мають право образливо висловлюватися на адресу тих, хто, незалежно від того, вакцинований чи ні, висловлює обурення тотальним контролем, який нам нав'язують.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Мене цікавить а по якому разу вакцинованих вважати вакцинованними? Бо ось наприклад вже навесні більшість вакцинованих перейде до категорії невакцинованих.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
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