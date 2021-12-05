Більшість поляків вважають, що НАТО має надати військову підтримку Києву в разі російського нападу, - опитування

Більшість поляків вважають, що у разі нападу Росії на Україну НАТО має надати військову підтримку Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування SW Research для Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

61,9% поляків на запитання про необхідність військової підтримки НАТО для України відповіли ствердно.

13% опитаних проти, щоб НАТО допомагав Україні військовим чином.

25,1% респондентів не мають певної думки з цього приводу.

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"Надання військової підтримки підтримують 7 із 10 респондентів віком від 35 до 49 років та майже 2/3 опитаних (65%) з доходом у розмірі 1001 – 2000 злотих. Військову допомогу Україні на випадок російської агресії підтримують 2 з 3 осіб у містах із населенням 100 тис. до 199 тис мешканців. Цю ідею набагато негативніше оцінюють чоловіки (19%), ніж жінки (8%)", – коментує Пшемислав Весоловський, президент правління SW Research.

Опитування проводилося 30 листопада і 1 грудня серед 800 респондентів.

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