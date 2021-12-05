Активісти закликають підтримати засудженого в окупованому Криму у "справі українських диверсантів" Бессарабова

У день народження засудженого у "справі "українських диверсантів", кримчанина Олексія Бессарабова, 5 грудня, проходить онлайн-марафон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"5 грудня Олексію виповнилося 45 років, 5 з яких перебуває у неволі за сфабрикованим обвинуваченням. Олексій Бессарабов – український журналіст, офіцер запасу Військово-морських сил України, політичний в’язень Кремля, один із обвинувачених у справі так званих "кримських терористів" (група "севастопольських диверсантів")", - йдеться у повідомленні організаторів акції - "Центра громадянських свобод".

Щоб підтримати Бессарабова і привітати його, організатори пропонують сфотографуватися з коротким вітанням, розмістивши на сторінці пост з хештегами #PrisonersVoice і #FreeBessarabov.

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Нагадаємо, російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова та Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили у "підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки".

У квітні 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міськсуд" засудив Дудку та Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці - у розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову - у розмірі 300 тисяч рублів. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав фігурантів "справи "українських диверсантів" політичними в’язнями.

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