Китайські гірничодобувні групи працюють над можливістю отримання доступу до родовищ літію та міді в Афганістані. Одна з таких груп з'їздила в Кабул на переговори із представниками терористичного угруповання "Талібан", які захопили в країні владу.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє Financial Times.

За інформацією ЗМІ, китайці розмовляли в Афганістані про родовище міді в районі Мес Айнак, на розробку якого КНР мала ліцензію.

Також джерела уточнюють, що співробітники щонайменше однієї великої бізнес-групи Китаю здійснили поїздки в провінції Нангархар та Лагман на сході країни для оцінки доступності покладів інших мінералів.

Проте, уточнили джерела видання, переговори китайських компаній з талібами знаходяться на ранній стадії, і гарантій того, що Китай відновить видобуток природних копалин в Афганістані, немає.

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Дві китайські компанії — найбільший світовий виробник літію Ganfeng Lithium і Tianqi Lithium — спростували чутки про якусь свою участь у подорожі до Афганістану.

Financial Times нагадує, що літій та мідь є важливими ресурсами для виробництва цілої низки товарів, включаючи батареї для електромобілів.

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Раніше повідомлялося, що радикальне терористичне ісламістське угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані і влаштувало терор власним громадянам заявило, що "треба чути бажання людей Криму, які хочуть жити в Росії". Заява була за офіційно оголошеною співпрацею між Кремлем і угрупуванням, яке захопило Афганістан.